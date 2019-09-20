Халаф Халафов удостоен нагрудного знака МИД России «За вклад в международное сотрудничество»

20 сентября 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра иностранных Азербайджана Халаф Халафов, по случаю 60-летнего юбилея, удостоен нагрудного знака МИД России «За вклад в международное сотрудничество».

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, для предоставления награды во внешнеполитическое ведомство Азербайджана прибыл посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников. Он, зачитал письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отметил, что замминистра Халаф Халафов оказал значительный вклад в укрепление многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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