Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Эммануэлю Макрону (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 18:44)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи со смертью экс-президента Франции, видного государственного деятеля Жака Ширака.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о кончине бывшего Президента Французской Республики, выдающегося государственного деятеля Жака Ширака.

Жаку Шираку принадлежат большие заслуги в развитии и укреплении двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией.

Президента Гейдара Алиева связывали крепкие дружеские отношения с Президентом Жаком Шираком. Их встречи, проведенные обсуждения определили курс развития двусторонних отношений между нашими странами. Благодаря совместным усилиям президентов отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Францией прошли большой путь развития.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю многочисленные встречи с Президентом Жаком Шираком. Эти встречи придали важный импульс всестороннему развитию азербайджано-французских связей.

За особые заслуги в развитии азербайджано-французских отношений Жак Ширак был удостоен самой высокой награды нашей страны – ордена «Гейдар Алиев», и этот орден Жаку Шираку вручил я.

Разделяя горечь этой тяжелой утраты, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всему народу Франции, семье покойного", - говорится в письме главы государства.

.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.