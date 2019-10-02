Динамичный рост населения связан с экономическим развитием и социальной политикой в Азербайджане - депутат

2 октября 2019 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Хорошая демографическая ситуация в Азербайджане связана с наблюдаемым в стране экономическим развитием и социальной политикой

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу.

По его словам, число населения в стране динамично увеличивается.

"Это важное событие в контексте национальных стратегических интересов. Потому, что в мире, в том числе в соседних странах имеются демографические проблемы. Глобализация, наряду с негативным влиянием на численность населения, также становится причиной миграции. Таким образом, уменьшается число населения и ограничиваются трудовые ресурсы, которые обеспечивают экономическое развитие. А это оказывает негативное влияние на перспективы национального развития как с точки зрения экономики, так и со стратегической точки зрения. Но рост населения в Азербайджане стабильный и динамичный. Это, в первую очередь, связано с экономическим развитием и социальной политикой страны. Потому, что невозможно обеспечить прирост населения в стране, где нет благосостояния. Поэтому, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обоснованно объяснив прирост населения именно этим фактором, сообщил, что демографическая ситуация в стране нормальная. А это связано с развитием социального благосостояния", - сказал Бабаоглу.

Он добавил, что в современном мире молодые люди при создании семьи планируют ее. Здесь, в основном, семейный бюджет и планирование семьи прямо пропорциональны.

"То есть, рождение детей планируется учитывая семейный бюджет. Считаю, что хорошая демографическая ситуация в стране, обуславливает будущее развитие нашей нации", - отметил Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане снизился уровень смертности
Общество 16 августа 20:46
За первое полугодие в Азербайджане родилось более 66 тысяч детей
Общество 16 августа 13:34
Обнародована численность населения Азербайджана
Общество 16 августа 12:48
Азербайджан - страна с самым высоким процентом молодого поколения в Европе
Общество 3 августа 12:28
Хикмет Бабаоглу: Обеспечение свободы и забота о медиа сформировали качественно новые СМИ
Политика 22 июля 15:35
Тахир Будагов: Тенденция сокращения числа многодетных семей наблюдается и в Азербайджане
Общество 2 июля 17:35
Лента новостей
В Узбекистане состоится Тюркский бизнес и инвестиционный форум
Бизнес 20:25
В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
Общество 20:17
IFC и Bank Respublika подписали соглашение по валютным рискам
Финансы 20:11
Причины подорожания жилья в Баку
Экономика 20:05
В Газахе подвергся обстрелу экскаватор, водитель скончался
Нагорно-карабахский конфликт 19:41
В Грузии прекратили деятельность 18 микрофинансовых организаций
Финансы 19:35
Делегация Туркменистана провела встречу с торговым представителем премьер-министра Великобритании
Туркменистан 19:24
В воинских частях Азербайджана началась перепись населения
Общество 19:17
Дети, лишенные родительской опеки, навестили пожилых обитателей пансионата для инвалидов войны и труда (ФОТО)
Общество 19:14