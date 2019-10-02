Динамичный рост населения связан с экономическим развитием и социальной политикой в Азербайджане - депутат

БАКУ/Trend/ - Хорошая демографическая ситуация в Азербайджане связана с наблюдаемым в стране экономическим развитием и социальной политикой

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу.

По его словам, число населения в стране динамично увеличивается.

"Это важное событие в контексте национальных стратегических интересов. Потому, что в мире, в том числе в соседних странах имеются демографические проблемы. Глобализация, наряду с негативным влиянием на численность населения, также становится причиной миграции. Таким образом, уменьшается число населения и ограничиваются трудовые ресурсы, которые обеспечивают экономическое развитие. А это оказывает негативное влияние на перспективы национального развития как с точки зрения экономики, так и со стратегической точки зрения. Но рост населения в Азербайджане стабильный и динамичный. Это, в первую очередь, связано с экономическим развитием и социальной политикой страны. Потому, что невозможно обеспечить прирост населения в стране, где нет благосостояния. Поэтому, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обоснованно объяснив прирост населения именно этим фактором, сообщил, что демографическая ситуация в стране нормальная. А это связано с развитием социального благосостояния", - сказал Бабаоглу.

Он добавил, что в современном мире молодые люди при создании семьи планируют ее. Здесь, в основном, семейный бюджет и планирование семьи прямо пропорциональны.

"То есть, рождение детей планируется учитывая семейный бюджет. Считаю, что хорошая демографическая ситуация в стране, обуславливает будущее развитие нашей нации", - отметил Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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