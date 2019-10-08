Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 14 вопросов

8 октября 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлис (парламента) Азербайджана, на повестку которого вынесено 14 вопросов, сообщает во вторник Trend.

В частности, это поправки к законам «О государственной пошлине», «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», «О разрешениях и лицензиях», «О порядке использования правом законодательной инициативы граждан Азербайджана» и др., а также проекты изменений в Кодекс об административных проступках и в Кодекс об исполнении наказаний.

Проекты будут обсуждаться во втором и третьем чтении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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