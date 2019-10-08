Новруз Мамедов обратился к Президенту Азербайджана в связи с освобождением от должности премьера - спикер

8 октября 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новруз Мамедов обратился к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с освобождением от должности премьер-министра, сообщает во вторник Trend.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал спикер Огтай Асадов.

Асадов пожелал Новрузу Мамедову крепкого здоровья, выразил признательность за работу на этом посту.

Напомним, что Новруз Мамедов был назначен премьер-министром в апреле 2018 года.

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