Частный сектор Азербайджана отреагировал на обращение Президента Ильхама Алиева, адресованное предпринимателям

БАКУ /Trend/ - Частный сектор Азербайджана незамедлительно отреагировал на обращение Президента Ильхама Алиева, адресованное предпринимателям на встрече, проведенной с группой вынужденных переселенцев 8 октября, сообщает в четверг Trend.

Исходя из обращения Президента Ильхама Алиева, адресованного частному сектору, функционирующим в Азербайджане компаниям на открытии жилого комплекса «Гобу Парк-2», построенного для вынужденных переселенцев, ЖСК "Kristal Abşeron" взял на себя строительство нового здания для вынужденных переселенцев.

К новому проекту также присоединились сеть магазинов "Kontakt Home" и ОАО «Азераграртикинти». В здании, строительство которого будет осуществлено, исходя из обязательств социальной ответственности частных компаний, 50 квартир будут построены ЖСК "Kristal Abşeron", 10 – сетью магазинов "Kontakt Home" и 10 - ОАО «Азераграртикинти».

Напомним, что в своем выступлении на открытии жилого комплекса «Гобу Парк-2» глава государства призвал азербайджанские компании, частный сектор продемонстрировать солидарность и социальную ответственность, оказав поддержку процессу строительства новых зданий для вынужденных переселенцев, живущих в тяжелых условиях. Отметив, что государство постоянно поддерживает частный сектор, выделяет кредиты, Президент Ильхам Алиев призвал предпринимателей к большей ответственности и активному участию в строительстве квартир для вынужденных переселенцев. Глава государства выразил уверенность в том, что отныне возрастет число обращений в данном направлении в Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что по проекту «Обеспечение новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных зданиях», реализуемому государством в настоящее время, для вынужденных переселенцев строятся новые здания, жилые комплексы. До сегодняшнего дня для вынужденных переселенцев было создано более 100 поселков.

Напомним, что сданный в эксплуатацию в 2018 году жилой комплекс «Гобу Парк-1» и сданный накануне в эксплуатацию «Гобу Парк-2», а также строящийся жилой комплекс «Гобу Парк-3» построены за счет частного сектора. Строительство этих жилых комплексов осуществляется по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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