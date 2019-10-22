Сиявуш Новрузов: Гейдар Алиев своим возвращением доказал, что никакие опасности и угрозы не заставят его свернуть с пути

БАКУ/Trend/ - После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан столкнулся с очень серьезными политическими, социально-экономическими, гуманитарными проблемами. Республика, охваченная хаосом и анархией, стала ареной борьбы иностранных разведок. В такой опасной ситуации великий лидер отозвался на зов народа, поставив под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи, взял на себя ответственную миссию спасения Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

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