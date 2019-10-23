Юрий Шевцов: Председательство в Движении неприсоединения еще больше повысит роль Азербайджана в мировой дипломатии

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана в авторитетном международном клубе - Движение неприсоединения предоставит ведущему государству региона Южного Кавказа дополнительную узнаваемость в мире и в глобальной дипломатии.

Такое мнение высказал Trend известный белорусский эксперт, директор Центра проблем европейской интеграции Юрий Шевцов.

По оценкам эксперта, вместе с тем, данный шаг позволит Азербайджану увеличить количество своих международных контактов.

«На мой взгляд, председательство Азербайджана в Движении неприсоединения поднимет в целом и без этого солидный авторитет страны еще выше. В общем - это добротная, уважаемая позиция в солидной международной структуре», - заявил Шевцов.

По словам эксперта, особенность Движения неприсоединения - широкое представительство, прежде всего стран Азии.

«В истории этого Движения были взлеты и спады. Но важно, что существует оно давно, и за много десятилетий обрело большую историю и свое значимое место в системе международных организаций», - резюмировал Шевцов.

Напомним, что сегодня в Баку проходит встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения.

Встреча глав МИД проходит в преддверии XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Так, 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Представители 158 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите. В мероприятии будут участвовать министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан будет председательствовать в этой структуре в 2019-2022 годах.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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