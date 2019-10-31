Президент Ильхам Алиев изменил состав Азербайджано-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

31 октября 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О составе Азербайджано-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству со стороны Азербайджана" от 28 декабря 2006 года № 1876.

Согласно распоряжению, состав Комиссии, созданной частью один распоряжения Президента Азербайджана "О составе Азербайджано-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству со стороны Азербайджана" от 28 декабря 2006 года № 1876, дается в следующей редакции

«Сопредседатель комиссии

Шахин Мустафаев - Вице-премьер Азербайджана

члены комиссии

заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

заместитель министра иностранных дел Азербайджана

заместитель министра энергетики Азербайджана

заместитель министра экономики Азербайджана

заместитель министра культуры Азербайджана

заместитель министра здравоохранения Азербайджана

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму

председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана

председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство"

президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»

генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт"

вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Китае.".

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено осведомить китайскую сторону об изменениях, внесенных в первую часть настоящего распоряжения.

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