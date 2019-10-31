Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане необходимо создать единство между опытом и динамизмом молодежи

31 октября 2019 22:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо создать единство между опытом и динамизмом молодежи.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Анара Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти города Евлах и Эльнура Рзаева в связи с назначением главой Исполнительной власти Хачмазского района.

"Вы молоды, одному 37, другому 38 лет. Сегодня в Азербайджане проводится политика омоложения. Это естественно, поколения меняются, выдвигаются люди с новым мышлением. Это - естественный процесс и мы не можем оставаться в стороне от него. Однако должен сказать, что это не должно принимать характер кампании, так как мне сообщают, что некоторые пытаются превратить это в кампанию. И пытаются направить ее против испытанных, опытных людей старшего возраста. Я не допущу этого. Мне известно, кто на что способен, у кого какие заслуги были и имеются на сегодняшний день. Поэтому в Азербайджане необходимо создать единство между опытом и динамизмом молодежи. Благодаря этому синтезу мы можем добиться прекрасных результатов. Кроме того, старшему поколению следует делиться опытом. Поэтому каждый должен знать, что я не могу допустить этой кампании. Люди, имеющие определенные заслуги, конечно, получают оценку со стороны государства, и мы не допустим кампании. Вместе с тем, естественно, должен идти процесс омоложения, причем речь здесь идет не только о возрасте, но и мышлении, подходе к работе. Вам, как назначенным мною кадрам, следует работать так, чтобы жители и Евлаха, и Хачмаза выражали признательность. Если вы не оправдаете этого доверия, то я освобожу вас от работы и накажу.

Идите и приступайте к работе, повторяю, что вы должны оправдать высокое доверие Президента и народа", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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