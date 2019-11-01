Радикальная оппозиция предает Родину – Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - Главная цель тех, кто в Азербайджане называет себя оппозицией, во что бы то ни стало показать, что они якобы являются оппозиционной силой. Они пытаются делать это посредством заученных лозунгов, не выдвигая конкретных требований, сказал в пятницу Trend политолог Арзу Нагиев.

Он отметил, что радикальная оппозиция всегда пытается представить как проблему отношения чиновник-гражданин: «Однако настоящие политики должны выступать из общих государственных интересов. К примеру, Палата представителей Конгресса США принимает решение о т.н. «геноциде армян», но никто из радикальной оппозиции не выражает отношения к этому вопросу. Эта оппозиция, не выражающая отношения к судьбоносным вопросам, выбрала грязный путь борьбы с властью. Безусловно, это не тот путь для борьбы, эти вопросы не решаются выкриками и возгласами».

По словам Нагиева, последние митинги еще раз показали, что определенные шаги, предпринимаемые под управлением и под диктовку других государств, не сделали чести радикалам, и они выступают с позиции очернения реформ, проводимых в Азербайджане. "Считаю, что те, кто называет себя оппозицией, должны отставить в сторону личные амбиции. К сожалению, они ни о чем не думают, кроме своих интересов. В стране проводится столько форумов, важных международных мероприятий, но они безучастны к мероприятиям, которые вносят положительный вклад в решение как региональных, так и международных проблем, не комментируют их, что еще раз доказывает, что они думают только о себе, о своих материальных и политических интересах, и, используя различные вопросы, отчитываются перед своими «хозяевами», - сказал он.

По мнению политолога, если они действительно считают себя оппозиционной силой, то должны быть в авангарде решения всех проблем страны: «В противном случае, выбрав путь предательства и чуждые идеи, они предают Родину».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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