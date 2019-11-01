Самир Нуриев: Приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие Президента

БАКУ/Trend/ - "Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил меня на должность руководителя Администрации Президента. Это назначение — большая честь и ответственность для меня".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Facebook Самир Нуриев, назначенный распоряжением Президента Ильхама Алиева на должность руководителя Администрации Президента.

Самир Нуриев поблагодарил Президента за высокое доверие

"Приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное доверие", - написал Самир Нуриев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Рафиг оглу Нуриева руководителем Администрации Президента Азербайджана.

Другим Распоряжением главы государства Самир Нуриев освобожден от должности председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

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