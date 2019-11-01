Экс-заместитель председателя ПНФА резко раскритиковал Али Керимли и его сторонников

1 ноября 2019 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Основной фактор, тормозящий развитие политических партий, не система, а рядовые члены, которые не могут требовать и организовывать коллегиальное управление. Они все испортили выкриками "лидер, лидер". Сами запутались. Люди, которые не способны объяснить что и как они хотят, сегодня ругают человека, которого вчера хвалили".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Facebook бывший заместитель председателя ПНФА Сахиб Керимли.

Коснувшись отмены председателем ПНФА Али Керимли митинга, назначенного им на второе ноября, экс-заместитель сказал, что это говорит, о недоверии, сомнениях и отсутствии лидерства.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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