Ученый: Проведение конгресса Академии астронавтики в Баку предоставляет Азербайджану широкие возможности

4 ноября 2019 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По правилам Международной академии астронавтики, заявки на проведение конгресса подаются государствами (их представителями). Таким образом, инициатива здесь принадлежала Азербайджану.

Об этом сказал Trend член-корреспондент Российской Академии Наук, руководитель института техники и естественных наук РАН, герой Российской Федерации, космонавт, секретарь Союза Журналистов России, ученый Юрий Батурин.

Ученый отметил, что заявок на проведение конгресса бывает несколько, и надо еще победить в конкурсе

«Государства претенденты рассматриваются и сравниваются по многим критериям: местоположение конгресс-холла, уровень и качество отелей, возможности для экскурсий и интересного проведения свободного времени. Кроме того, стараются чередовать регионы Земли

То, что конгресс Академии астронавтики будет в 2022 году проведен в Баку означает, прежде всего, признание того, что участники конгресса будут приняты, а сам конгресс будет проведен на уровне мирового класса.

Проведение конгресса Академии астронавтики в Баку, безусловно, предоставляет Азербайджану широкие возможности установления контактов с учеными разных стран, в том числе и в области космонавтики. Важную роль здесь могут сыграть выступления представителей Азербайджана и ученых из Национальной академии наук Азербайджана. Например, азербайджанские физики проводят исследования на высочайшем уровне и вполне смогут предложить свои эксперименты для проведения их в космосе или на Земле, для реализации космических программ».

Отметим, что Азербайджан завоевал право на проведение Международного конгресса астронавтики в 2022 году в Баку. Такое решение было принято по итогам голосования, состоявшегося в ходе Генеральной ассамблеи Международной федерации астронавтики, который прошел в Вашингтоне.

Столица Азербайджана опередила Сингапур, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели во время голосования за право проведения конгресса.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Граждане Азербайджана приобрели в Грузии более 1 тыс. единиц недвижимости
Бизнес 16:10
Политолог: Пашинян всячески затягивает время
Нагорно-карабахский конфликт 14:42
От каких кредитов отказалось ЗАО «Южный газовый коридор»?
Энергетика 14:41
Азербайджан опередил США и Германию по индексу эффективности железнодорожного транспорта
Бизнес 14:18
Завод «Электрогаз» определился со сроками и направлениями экспорта отопительных систем комби
Бизнес 14:07
Грузовой поезд China Railway Express по дороге в Европу прибыл в Турцию через Азербайджан
Бизнес 13:27
Лента новостей
В Баку пройдет заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога на высоком уровне
Политика 17:05
ERIELL завершила ремонт на 60 скважинах Узбекистана
Энергетика 17:01
В Иране анонсировали начало строительства второго блока АЭС "Бушер"
Политика 17:01
Крупная казахстанская нефтегазовая компания закупит насосы
Тендеры 16:52
Акции двух грузинских компаний обесценились на Лондонской фондовой бирже
Финансы 16:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства центра Службы ASAN в Товузском районе
Политика 16:41
В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
Армения 16:30
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана провели боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 16:30
Турция увеличит расходы на развитие энергетического сектора
Энергетика 16:28