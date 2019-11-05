Изменен состав коллегии Госкомитета архитектуры и градостроительства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в решение «О составе коллегии Государственного комитета архитектуры и градостроительства Азербайджанской Республики», сообщает во вторник Trend.

Согласно постановлению, коллегия Комитета будет состоять из 13 членов. В коллегию входят председатель Комитета, зампреды Комитета, глава Аппарата Комитета, завотделом права и внутреннего контроля Аппарата Комитета, председатель Госкомитета архитектуры и градостроительства Нахчыванской АР, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства г. Баку, председатель правления территориального центра строительства и планирования со статусом публичного юридического лица при Госкомитете архитектуры и градостроительства, директор Государственного главного проектного института "Azərmemarlayihə" Госкомитета архитектуры и градостроительства, директор Бакинского государственного проектного института Госкомитета архитектуры и градостроительства, директор Азербайджанского НИИ строительства и архитектуры Госкомитета архитектуры и градостроительства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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