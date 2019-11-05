Фонд Гейдара Алиева: Для отправки Огтая Гюльалыева в Турцию выделен специальный самолет

БАКУ /Trend/ - По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, сотрудники Фонда взяли под контроль вопросы, связанные со здоровьем Огтая Гюльалыева, проходящего в настоящее время лечение в Республиканской больнице нейрохирургии, его лечению будет оказана необходимая поддержка, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Фонд.

В связи с этим представители Фонда вчера поговорили по телефону с супругой Огтая Гюльалыева, Фирузой Гюльалыевой, а также, встретившись с ней сегодня в больнице, поинтересовались с пожеланиями членов семьи, а также возможной поддержкой.

С учетом обращения семьи, с точки зрения поддержки лечению находящегося в коме Огтая Гюлалыева, из-за рубежа привлечены специалисты. Сегодня с состоянием Огтая Гюльалыева ознакомился приглашенный из Стамбула врач. Семья Огтая Гюльалыева решила продолжить его лечение в Турции, в связи с чем Фонд Гейдара Алиева в настоящее время решает вопросы, связанные с этим решением.

Так, на основе поручения президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, выделен специальный самолет для транспортировки Огтая Гюльалыева в Турцию, планируется в кратчайшее время доставить его в Стамбул под контролем врачей.

Также отмечается, что все последующие вопросы, связанные со здоровьем Огтая Гюльалыева, будут взяты под контроль президента Фонда Гейдара Алиева, будет оказываться соответствующая поддержка.

В сообщении отмечается, что Фонд Гейдара Алиева всегда оказывал необходимую помощь любому гражданину и испытывает гордость за осуществление этой гуманитарной миссии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.