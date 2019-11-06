Ариф Гаджилы: Партия Мусават перенесла митинг, назначенный на 10 ноября

6 ноября 2019 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Партия Мусават перенесла митинг, назначенный на 10 ноября, сказал в среду Trend башган партии Ариф Гаджилы.

Он отметил, что они недовольны местом, которое выделила для митинга Исполнительная власть г. Баку.

Отметим, что Исполнительная власть Баку в ответ на обращение партии Мусават разрешила провести митинг 10 ноября в поселке Локбатан на ул. 28 Мая на территории Гарадагской учебно-спортивной базы спортивного клуба «Нефтчи».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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