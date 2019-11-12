Перу временно закрывает посольство в Баку

БАКУ/Trend/ - Республика Перу временно закрывает посольство в Азербайджане. Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.

«Посольство Республики Перу в Азербайджанской Республике с сожалением сообщает, что правительство Перу приняло решение временно закрыть свое посольство в Баку. В связи с этим были начаты административные процедуры, и в качестве первого шага консульский отдел посольства Перу в Баку будет предлагать услуги только до 15 декабря. После этой даты всем заинтересованным сторонам следует обращаться в наше посольство в Анкаре, Турция. Окончательная дата закрытия посольства Перу состоится 1 марта 2020 года», - говорится в сообщении.

Как сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, каждое суверенное государство вправе принимать решение об открытии и закрытии своего дипломатического представительства за рубежом.

«Перу приняло решение о временном закрытии своего дипломатического представительства в Азербайджане. Это решение Перу связано с финансовыми проблемами, с которыми страна сталкивается в настоящее время. Перу отмечает, что это решение связано с внутренними и финансовыми вопросами и в то же время, отмечается, что отношения между Азербайджаном и Перу и в экономической и в политической сфере будут и впредь продолжаться в том же русле», - сказала она.

Отметим, что посольство Перу начало работать в Азербайджане с июня 2017 года.

В мае 2018 года правительство Перу назначило Марию Кастаньон Сеоан послом страны в Азербайджане.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Перу были установлены 25 июня 1996 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.