Пярвин Керимзаде: Увеличение бюджетных расходов является реальным проявлением развития

13 ноября 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Увеличение бюджетных расходов является реальным проявлением развития.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Пярвин Керимзаде.

По ее словам, страна крепнет из года в год, развивается быстрыми темпами. Благодаря проводимой социальной политике в макроэкономическом развитии Азербайджана обеспечена устойчивость.

«Скачок, достигнутый в результате развития и многочисленных успехов, способствовал вступлению Азербайджана на качественно новый этап модернизации. Благодаря еще большему укреплению экономического потенциала, регулярно осуществляемым реформам, в последнем отчете Всемирного банка Азербайджан занял 20-е место среди наиболее активно развивающихся стран. Как и в прошлые годы, Азербайджан смог сохранить динамику развития и в 2019 году.

Во время экономического совещания в феврале этого года, Президент Ильхам Алиев, оценивая показатели последних трех лет, назвал 2017 год годом стабилизации экономики, 2018 год – годом коренных экономических реформ, а 2019 – и годом крупных социальных реформ, и периодом, в течении которого будет обеспечен высокий экономический рост", - сказала Керимзаде.

Депутат отметила, что поочередная реализация социальных пакетов обеспечила в стране социальное развитие, социальное благополучие. Только в 2019 году минимальная зарплата и социальные пособия увеличились в два раза, минимальная пенсия на 70 процентов, а в целом два социальных пакета охватили 4,2 миллиона человек.

"Благодаря крепкой основе, образованной новой экономической стратегией Президента Ильхама Алиева, создана почва для претворения в жизнь самого крупного проекта бюджета за всю историю независимости Азербайджана. Если в 2004 году, во время начала реализации Первой государственной программы по социально-экономическому развитию регионов, Азербайджан обладал финансовыми резервами в размере 1,8 миллиарда манатов, то за последние 15 лет эти резервы увеличились в 27-28 раз, что позволило выделить социальной сфере 39,5 процента бюджетных расходов, то есть общая сумма средств, выделенных для расходов на социальную сферу, увеличилась на 31,3 процента. В 2020 году в государственном бюджете расходы на науку, образование, здравоохранение, социальную защиту и социальное обеспечение, культуру, искусство, информацию, физкультуру и молодежную политику, а также расходы на иные виды деятельности подобного рода, предусмотрены в размере 8,4023 миллиарда манатов. Таким образом, создание около 200 тысяч новых рабочих мест в 2020 году станет существенным толчком для решения проблемы занятости. Большинство новых рабочих мест откроются в регионах, что является наглядным примером диверсификации экономики страны, проявлением роста экономической мощи государства.

Можно гордиться тем, что в 2020 году будет обеспеченна социальная ориентированность государственного бюджета. Одним из приоритетных направлений расходов будет создание базы для финансирования оплаты труда, пенсий, социальных пособий, социальной защиты малообеспеченных слоев населения. А это в очередной раз подтверждает, что Азербайджан и отныне будет следовать по пути стабильности, развития и процветания. Об этом позволяет говорить растущая экономическая мощь страны, проводимые экономические реформы, углубление социальных реформ», - сказала Керимзаде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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