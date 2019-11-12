Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики ОАЭ (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ -12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном бин Саидом аль-Мансури. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев, приветствуя членов делегации, сказал:

- Добро пожаловать. Рад вновь видеть вас.

Султан бин Саид аль-Мансури сказал:

- Мне очень приятно находиться здесь. Мы чувствуем себя здесь как дома.

Президент Ильхам Алиев: Верно. Надеюсь, что ваш визит будет полезным, успешным и плодотворным. Завтра состоится заседание Совместной межправительственной комиссии. Надеюсь, что оно будет успешным, так как сфера охвата нашей деятельности расширяется.

Султан бин Саид аль-Мансури: Совершенно верно.

Президент Ильхам Алиев: Связи развиваются в позитивном русле. Очень прочны политические связи. Между нами существуют прекрасное взаимопонимание и взаимная поддержка. Мне также было очень приятно видеть вашего министра иностранных дел, принимавшего участие в Саммите Движения неприсоединения. Благодарю вас за вклад в это важное мероприятие. Как вам известно, в настоящее время Азербайджан председательствует в этой авторитетной организации. В течение трех лет мы будем нести ответственность за это. Безусловно, мы будем поддерживать дружественные страны. В международных организациях у нас прекрасная взаимоподдержка, мы всегда поддерживаем друг друга. Есть хорошие результаты в нашем торговом обороте. Конечно, возрастает туризм, сейчас в обоих направлениях.

Султан бин Саид аль-Мансури: Да, отлично.

Президент Ильхам Алиев: Все больше граждан Объединенных Арабских Эмиратов посещают нашу страну, и, конечно, граждане Азербайджана с удовольствием бывают в вашей замечательной стране. Уверен, что в рамках комиссии вы наметите новые сферы сотрудничества, предпримите действия по интенсификации сотрудничества в традиционных областях, и мы упрочим нашу дружбу.

Султан бин Саид аль-Мансури: Господин Президент, благодарим Вас за то, что нас приняли. Мне известно, что Вы – один из самых больших друзей Объединенных Арабских Эмиратов. Хочу передать приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов Его превосходительства шейха Халифы бин Зайеда Аль Нахайяна и Вашего брата шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Господин Президент, как Вам известно, Азербайджан занимает особое место в нашей душе. При встрече мы сразу ощущаем это. Сегодня по дороге из аэропорта в отель я смотрел вокруг. В Азербайджане произошли грандиозные перемены. Ваше превосходительство, еще один вопрос заключается в том, что мы очень привержены экономическим связям между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифы бин Зайеда Аль Нахайяна и вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, эмира Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума и просил передать его приветствия Президенту Объединенных Арабских Эмиратов и вице-президенту и премьер-министру страны.

На встрече было подчеркнуто значение динамики развития экономических связей между нашими странами, обсуждены вопросы, связанные с инвестированием, перспективами сотрудничества в области транспорта и других сферах, выражена уверенность в том, что предстоящее завтра в Баку очередное заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов внесет вклад в дальнейшее расширение этого сотрудничества.

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