Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение об осуществлении международных и внешних экономических связей между Азербайджаном и Свердловской областью

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана в четверг подписал указ об утверждении Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и других сферах между правительством Азербайджана и правительством Свердловской области (Российская Федерация).

В соответствии с указом, утверждается Соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и других сферах между правительством Азербайджана и правительством Свердловской области (Российская Федерация), подписанное 11 сентября в Баку.

После вступления в силу указанного Соглашения, Государственная миграционная служба Азербайджана обеспечит выполнение его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление правительству Свердловской области (Российская Федерация) о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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