Президент Ильхам Алиев выделил средства на устранение последствий землетрясения в Агсу

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском районе.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по устранению ущерба, нанесенного жилым домам в Агсуинском районе в результате землетрясения, для ремонта этих домов, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана, Исполнительной власти Агсуинского района выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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