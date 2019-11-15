Президент Ильхам Алиев принял главного ортодоксального раввина Гудса сефарди (ФОТО) (версия 2)

Изменен заголовок, добавлены подробности. Первая версия опубликована в 16:25

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял главного ортодоксального раввина Гудса-Иерусалима Шломо Амара, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе беседы было отмечено значение проведенного в Баку второго Саммита религиозных лидеров мира. Было выражено удовлетворение участием в этом мероприятии представительных делегаций ряда стран мира, авторитетных общественных и религиозных деятелей.

Главный ортодоксальный раввин Гудса сефарди Шломо Амар подчеркнул важность мнений, связанных с межрелигиозным диалогом и Азербайджаном. Отметив глубокое удовлетворение визитом в Азербайджан и участием в саммите религиозных лидеров мира, Шломо Амар благословил нашу страну и главу государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.