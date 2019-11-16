Президент Ильхам Алиев поздравил главу Латвии

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Латвии Эгилсу Левитсу, сообщает Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Латвийской Республики - Дня независимости.

Азербайджан и Латвию связывают отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что расширение связей, имеющих хорошие традиции, развитие сотрудничества во всех сферах и впредь будут служить интересам наших стран и народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Латвии - постоянного мира и процветания", - говорится в послании.

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