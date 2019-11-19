Зияфет Аскеров: Необходимо применение единого судебного опыта

19 ноября 2019 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главой азербайджанского государства перед Верховным судом поставлена задача обобщения судебного опыта. Речь идет о применении единого судебного опыта, чтобы правосудие было обеспечено на высоком уровне и дела не доходили до Европейского суда по правам человека. Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал первый заместитель председателя парламента Зияфет Аскеров, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что порой следователи могут применять различные подходы при расследовании одного и того же вида преступлений, что в результате приводит к определенным недовольствам.

Аскеров также коснулся вопроса полномочий специальных экспертов: «Давайте посмотрим, как будут работать частные эксперты. Мы не знаем, каким будет результат, если поручим экспертизу, связанную с наркоманией и тяжелыми ДТП, частным экспертам. Суд, взяв за основу заключение этой экспертизы, вынесет решение о судьбе человека. Экспертиза должна быть настолько разумной, чтобы суд мог вынести решение».

Он добавил, что законы в этой сфере необходимо приветствовать и голосовать за них.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане судебным экспертам будет присваиваться степень квалификации
Общество 15:05
В Азербайджане может быть создан институт частной судебной экспертизы
Политика 14:17
В Азербайджане должны быть частные детективы - депутат
Общество 14:14
Парламент Азербайджана принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Общество 12:39
Делегация парламента Азербайджана примет участие в пленарном заседании ПА СНГ
Политика 12:28
Сегодня парламент Азербайджана обсудит более 20 вопросов
Политика 12:15
Лента новостей
Внешнеторговый оборот Грузии вырос
Бизнес 15:30
Казахская компания по транспортировке нефти закупит услуги по обслуживанию азотной станции
Тендеры 15:23
Названы участники второго сезона Азербайджанской телевизионной лиги КВН
Интересное 15:20
Минздрав Туркменистана закупит лекарства
Тендеры 15:19
В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
Европа 15:19
В Грузии откроются более 100 отелей для туристов при поддержке программы Host in Georgia
Бизнес 15:18
Бактрансагентство проводит дезинфекционные работы (ФОТО)
Общество 15:17
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
Европа 15:17
В Узбекистане от 7-летнего ребенка до взрослого человека знают наизусть старые азербайджанские фильмы – актриса Рано Шодиева
Интервью 15:07