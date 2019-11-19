Зияфет Аскеров: Необходимо применение единого судебного опыта

БАКУ /Trend/ - Главой азербайджанского государства перед Верховным судом поставлена задача обобщения судебного опыта. Речь идет о применении единого судебного опыта, чтобы правосудие было обеспечено на высоком уровне и дела не доходили до Европейского суда по правам человека. Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал первый заместитель председателя парламента Зияфет Аскеров, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что порой следователи могут применять различные подходы при расследовании одного и того же вида преступлений, что в результате приводит к определенным недовольствам.

Аскеров также коснулся вопроса полномочий специальных экспертов: «Давайте посмотрим, как будут работать частные эксперты. Мы не знаем, каким будет результат, если поручим экспертизу, связанную с наркоманией и тяжелыми ДТП, частным экспертам. Суд, взяв за основу заключение этой экспертизы, вынесет решение о судьбе человека. Экспертиза должна быть настолько разумной, чтобы суд мог вынести решение».

Он добавил, что законы в этой сфере необходимо приветствовать и голосовать за них.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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