Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)

19 ноября 2019 22:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения İDEA Лейлы Алиевой в парке, расположенном на проспекте Ататюрка в Баку, были выпущены 10 попугаев.

Кольчатые попугаи (lat. Psittacula krameri), размещенные в парке в рамках проекта İDEA “Urban Ecology” (Городская экология), являются видом попугаев, способных существовать и размножаться в климатических условиях города Баку.

Проект “Urban Ecology” предусматривает обогащение видами животных и птиц, способных существовать и размножаться в городских условиях, общественных местах в Баку и его пригородах, а также проведение последовательных мер по сохранению этих видов.

Как известно, наряду с многочисленными усилиями по сохранению дикой природы, по инициативе Лейлы Алиевой предпринимаются обширные меры по охране видов, относящихся к городской среде. В этой сфере в Баку действует Центр заботы о животных İDEA, специализирующийся на защите уличных животных, в том числе в городе устанавливаются специальные домики для кошек, осуществляется другая работа.

Главная цель этих усилий заключается в создании гармонии и укреплении более сильных и здоровых связей между горожанами и окружающей средой.

Необходимо отметить, что в прошлом в среде города Баку обитали многочисленные белки и попугаи. Они свободно жили в парках и на других зеленых территориях. Однако по причине экологических проблем, возникших в конце прошлого века, популяция этих видов резко сократилась. В результате работы по обширному озеленению и благоустройству, проводимой в стране в последние годы, в частности снижению незаконной вырубки деревьев в Баку и посадке бесчисленного количества новых деревьев благодаря усилиям Общественного объединения İDEA в городе созданы благоприятные условия для возвращения многих видов фауны.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
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