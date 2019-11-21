Лейла Абдуллаева: Сказанное премьером Армении можно охарактеризовать как попытку ввести в заблуждение собственное население

БАКУ /Trend/ - Сказанное премьер-министром Армении можно охарактеризовать как попытку ввести в заблуждение собственное население. Иначе оценить это невозможно.

Об этом в четверг сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя ответ премьер-министра Армении Никола Пашиняна на вопрос азербайджанского блогера в Милане.

Она сообщила, что Пашинян в очередной раз, ссылаясь на Конституцию СССР, претенциозно утверждает, что Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) якобы имела конституционное право на отделение.

"Со своей стороны вновь напоминаем, что в соответствии со статей 78 Конституции СССР территория союзной республики не могла быть изменена без ее согласия. В то же время в связи с незаконными действиями армянских националистов, направленными на отделение НКАО от Азербайджанской ССР, высшие органы центральной власти СССР в своих решениях и постановлениях однозначно подтвердили невозможность изменения существующих границ. Например, 10 января 1990 года Президиум Верховного Совета СССР принял решение «О несоответствии с Конституцией СССР решений в отношении Нагорного Карабаха, принятых Верховным советом Армянской ССР от 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года», в котором подчеркивалась незаконность попыток отторжения Нагорного Карабаха от Азербайджанской ССР. Об этом было сказано и в решении Государственного Совета СССР от 27 ноября 1991 года и принятом на следующий день постановлении Комитета конституционного надзора СССР.

Таким образом, при том, что одностороннее отделение армян НКАО противоречило советскому законодательству, как, кроме введения в заблуждение собственного населения можно охарактеризовать попытки премьер-министра оправдать это Конституцией СССР? Пашинян отмечает, что Облсовет НКАО воспользовался своим правом на самоопределение, но премьер-министр замалчивает, что так называемый «референдум о независимости», проведенный сепаратистами в Нагорном Карабахе 10 декабря 1991 года, был организован без согласия Азербайджана, частью которого юридически являлась эта автономная область, и в нем не приняло участие азербайджанское население региона.

Премьер-министр, который отрицает Ходжалинский геноцид и называет его ложью, тем самым по сути игнорирует многие независимые источники, включая армянские, местные и международные СМИ, ставя под сомнение свидетельства очевидцев трагедии. По-видимому, Пашинян не осведомлен и о признании, сделанном в интервью иностранным журналистам тогдашним министром обороны и бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном, который не постеснялся заявить о содеянном: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что ... армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип".

Интересно, что в отличие от своих предшественников Пашинян позиционирует себя перед международным сообществом в качестве приверженца демократических ценностей, ну что же теперь ему надо подтвердить это и деокуппировать территории Азербайджана с тем, чтобы мирные жители вернулись в места своего исконного проживания», - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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