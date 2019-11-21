Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)

21 ноября 2019 23:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 21 ноября Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в рамках официального визита в Россию ознакомилась с Центром гимнастики президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Олимпийском комплексе "Лужники".

Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву в Олимпийском комплексе "Лужники" встретила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась здесь с Центром гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Было сообщено, что в Центре гимнастики, открытие которого состоялось в июне этого года, имеются тренировочные залы, комнаты для тренеров и судей, мультимедийный музей, кабины комментаторов, столовая, пресс-бар и мастерские.

В центре создан первый в истории художественной гимнастики мультимедийный музей. В экспозицию музея входят 5 LED экранов вместе с сенсорным столом. Посредством этих экранов отражается информация об истории художественной гимнастики, отличившихся в этом виде спорта, гимнастических школах России.

Затем состоялось ознакомление с главной ареной.

Было отмечено, что Центр гимнастики площадью 25,7 тысячи квадратных метров состоит из 5 этажей и с применением технологии информационного моделирования на основе уникального проекта - одного подземного этажа. Кровля здания в форме гимнастической ленты стала символом Центра гимнастики. Здание отвечает всем требованиям для проведения соревнований международного уровня и профессиональной подготовки спортсменов. Центр гимнастики во время соревнований вмещает 500 спортсменов и около 4 тысяч болельщиков.

Отметим, что современная художественная гимнастика в России развивается под руководством президента Федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной, одной из самых влиятельных личностей в мире спорта Ирины Винер-Усмановой. Среди ее воспитанников - шесть олимпийских медалистов. Центр принимает детей с трех лет. Здесь также проводятся уроки танцев и хореографии.

Ирина Винер-Усманова играет особую роль в развитии спорта и в целом дружественных связей между нашими странами. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики за заслуги в укреплении связей между Азербайджаном и Россией в области спорта Ирина Винер-Усманова награждена орденом "Достлуг".

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова побеседовали за чайным столом.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожелала Ирине Винер-Усмановой новых успехов в ее дальнейшей деятельности.

В заключение Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был преподнесен памятный подарок.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО) (версия 2)
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