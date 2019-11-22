Президент Ильхам Алиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 21 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в городе Сумгайыт.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства посетил возведенный в центре города памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава исполнительной власти города Закир Фараджев проинформировал о проведенной в Сумгайыте работе.

Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения.

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