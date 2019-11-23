Директор Института исследований сефарди Университета Ешива США выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Директор Института исследований сефарди Университета Ешива США раввин Эли Абади направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает в субботу Trend.

"Ваше превосходительство, господин Президент.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за приглашение на II Бакинский саммит религиозных лидеров мира.

От своего имени, от имени еврейских лидеров США и всего еврейского общества сефардов США выражаю благодарность Вам, шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде и народу Азербайджана за вашу учтивость, гостеприимство и искреннюю встречу.

Да ниспошлет Вам Всевышний успехов, здоровья и долгих лет жизни для управления страной", - говорится в письме Директора Института сефардских исследований Университета Иешива США Раввина Эли Абади.

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