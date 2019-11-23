Заместитель Генерального секретаря ООН поблагодарил Президента Ильхама Алиева (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель Генерального секретаря ООН, высокопоставленный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает в субботу Trend.

"Ваше превосходительство.

Хочу выразить признательность Вашему превосходительству за предоставленную мне возможность выступить на II Бакинском саммите религиозных лидеров мира, проведенном в Вашей прекрасной стране 14-15 ноября. Также благодарю Вас за приглашение на прием, устроенный в честь участников II Бакинского саммита религиозных лидеров мира, и проведенные там с Вами обсуждения.

Азербайджанская Республика под Вашим руководством играет важную роль в поощрении межрелигиозного и межкультурного диалога в рамках "Бакинского процесса".

Бакинский международный центр межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, играя более 10 лет ведущую роль в поощрении толерантности, уважения и взаимопонимания между различными культурами, религиями и цивилизациями, послужил признанию Азербайджана как центра мультикультурализма не только в регионе, но и во всем мире.

Я также высоко ценю поддержку, оказываемую председателем Управления мусульман Кавказа, генеральным секретарем Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде усилению роли религиозных лидеров в укреплении толерантности, мирного сосуществования и межрелигиозного диалога. Эти цели совпадают с целями Альянса цивилизаций ООН.

Желаю Вашему превосходительству еще больших успехов в мероприятиях Бакинского саммита религиозных лидеров мира, который будет проведен в предстоящие годы", - говорится в письме

заместителя Генерального секретаря ООН, верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхель Моратиноса.

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