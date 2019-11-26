Радикальная оппозиция по Фрейду

„Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость.“

Эта цитата, произнесенная австрийским психологом Зигмундом Фрейдом, как нельзя лучше описывает сегодняшнюю ситуацию в радикальной оппозиции и его ключевого персонажа в лице Али Керимли. И самое очевидное здесь то, что истинные антинациональные намерения несостоявшегося политического дуэта “НФА-Мусават” становятся все более очевидными. Причин тому множество.

Так, в попытках стабилизировать ситуацию, Али Керимли теперь начал разыгрывать карту с Тофиком Ягублу. В частности, данными действиями наш сегодняшний «герой», манипулируя с Ягублу, хочет взять под свое крыло и НФА, и "Мусават".

Стоит отметить, что при удачном стечении обстоятельств в будущем, Керимли, преследуя далеко идущие цели, хочет сделать Ягублу руководителем партий "Мусават" и НФА, убив тем самым двух зайцев - Арифа Гаджылы и Ису Гамбара. Иначе по-другому это никак не объяснишь.

Но самое чудовищное это то, что политического шута на этом поприще не останавливает даже тяжелое состояние Октая Гюлалыева. Это все больше увеличивает аппетиты полит-интриганта. И что тут говорить-то? Это же Али Керимли.

Тот самый Керимли, который наживался во время правления Абульфаза Эльчибея, показав всю ущербность своих политических амбиций.

Это тот Керимли, который проворачивал закулисные игры и делал анти-демократические заявления в газете “Азадлыг”, когда Эльчибей находился в предсмертном состоянии в Турции. И теперь этот политический шут хочет примерить на себе роль правозащитника. Очень ироническая ситуация, не так ли?

Это еще раз подтверждает тезис о том, что такой типаж пойдет на любой “подвиг” для осуществления своих корыстных целей. Продажность - вот так можно коротко охарактеризовать всю политическую карьеру этого персонажа. Ибо его трусливые действия с хамелеоновой кожурой на самом деле показывают его страх перед политическими реалиями современного Азербайджана и одновременно подтверждают ущербность его действий.

Совершая некомпетентные действия за спиной того же Октая Гюлалыева, Али Керимли сам того не понимая, разрушает весь азербайджанский оппозиционный лагерь. До аморального типа Али Керимли не доходит, что азербайджанский народ уже сыт по горло интригами и прекрасно видит происходящую картину. Но азербайджанский народ никоим образом не пойдет на уловки и очередные заоблачные обещания скоморохов. Так или иначе, последние события указывают на то, что оппозиционный лагерь Азербайджана не готов к будущим вызовам, а Али Керимли полностью потерял свою политическую ориентацию.

(Автор: Алигусейн Гулузаде. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @a1ihuseyn

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