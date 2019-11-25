Вице-спикер парламента Азербайджана о некоторых вопросах в связи со статусом вынужденных переселенцев

БАКУ/Trend/ - Вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова затронула некоторые вопросы, связанные со статусом вынужденных переселенцев.

Как сообщает в понедельник Trend, Мурадова также выразила свое отношение к проблемам, о которых говорил депутат Эльман Мамедов, выступивший ранее по этому вопросу.

"Мы депутаты, представляющие оккупированные районы. Мы ежедневно контактируем с вынужденными переселенцами. Их проблемы уменьшаются благодаря заботе главы государства. По поводу статуса вынужденных переселенцев есть вопросы, которые создают определенные проблемы. Отмена статуса по той или иной причине, либо ограничение его в отношении некоторых лиц, создают проблемы. Люди время от времени выражают свое недовольство.

На каждом приеме к нам обращаются десятки таких лиц. Образуется некий замкнутый круг. Они обращаются к нам, мы - в районную исполнительную власть и Госкомитет по проблемам беженцев. А они пишут нам, что решение этих проблем невозможно согласно такому-то пункту такого-то распоряжения.

Мы обращаемся не для того, чтобы получить такой ответ, а чтобы имеющиеся проблемы были решены. А когда они не решаются, то накапливаются и вызывают справедливое недовольство граждан. В последнее время число таких обращений возросло.

В результате проведенного мною анализа стало ясно, что эта проблема охватывает 12 тысяч человек только из Физулинского района. Потому что распоряжением Кабинета министров лица, получившие статус переселенца, были лишены соответствующего обеспечения. Эти решения приняты согласно определенной логике, но не все могут понять и принять это. Например, приостанавливаются пособия, выдаваемые вынужденным переселенцам работающим в органах внутренних дел, на государственной службе и находящимся на военной службе. А также они не могут воспользоваться теми или иными льготами», - сказала Мурадова.

Он подчеркнула, если лицу из этой категории друг или близкий родственник дарит однокомнатную квартиру, то оно теряет права на льготы и получение обеспечения.

«Здесь образуется неравенство. Если мы определили права, льготы, то все должны пользоваться этим одинаково. Проблема не решена, эти лица не вернулись в свои дома, их районы оккупированы. Поэтому они все еще обладают этим статусом. Но ограничиваются возможности, которые дает им этот статус.

Понимаю, что это решение было принято в период, когда были определенные трудности. Я не обвиняю никого по этому поводу. Просто считаю, что пересмотр этого распоряжения мог бы привести к новым подходам по указанным вопросам. Прошу правительство держать в центре внимание данный вопрос», - резюмировала Бахар Мурадова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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