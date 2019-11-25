Мать Национального героя разоблачила ложь Али Инсанова - Не упоминайте моего имени!

25 ноября 2019 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мать Национального героя Тахира Гасанова, председатель Общественного объединения социальной защиты семей Национальных героев Галиба Будагова выразила протест из-за упоминания ее имени в связи с организацией "партии справедливости".

Как передает в понедельник Trend, Будагова опровергла распространенную о ней информацию.

«Мое имя упомянули как члена организационного комитета новоучрежденной «партии справедливости». Я, Галиба Будагова не являюсь членом какой-либо партии или организационного комитета какой-либо партии.

Из-за того, что я долгое время болею, в настоящее время прохожу лечение и не могу даже выйти из дома. Прошу не упоминать мое имя в связи с членством в какой-либо партии», - сказала Галиба Будагова.

Отметим, что экс-министр здравоохранения Али Инсанов выступил с инициативой о создании «партии справедливость» и заявил, что Галиба Будагова является членом ее организационного комитета.

(Автор: Самр Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнова)

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