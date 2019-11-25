Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Франции

25 ноября 2019 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана принял новоназначенного посла Франции в Азербайджане Закари Гросса.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, Эльмар Мамедъяров поздравил посла с новым назначением и выразил надежду, что он приложит все усилия для дальнейшего развития связей между двумя странами.

Во время встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Францией в политической, экономической, научной, энергетической и других сферах.

Посол Гросс сообщил, что за время своей дипломатической деятельности приложит все усилия для дальнейшего укрепления связей между двумя странами.

Министр пожелал послу Гроссу успехов в его дипломатической деятельности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Азербайджана назвал интервью Пашиняна итальянской газете популистским заявлением
Политика 19:29
Лейла Абдуллаева: Сказанное премьером Армении можно охарактеризовать как попытку ввести в заблуждение собственное население
Политика 21 ноября 19:39
МИД прокомментировал неучастие Азербайджана в голосовании по резолюции ООН в связи с Крымом
Политика 15 ноября 20:08
Эльмар Мамедъяров примет участие в Форуме Сир Бани Яс в ОАЭ
Политика 15 ноября 13:04
МИД Азербайджана прокомментировал задержание азербайджанских оппозиционеров в Германии
Политика 14 ноября 21:00
Эльмар Мамедъяров: Безосновательные заявления руководства Армении служат росту напряженности в регионе
Политика 14 ноября 19:45
Лента новостей
Али Керимли — наглядный пример предательства, враждебности к народу — депутат
Политика 20:26
В Азербайджане назначен новый руководитель Аппарата Кабинета министров
Политика 20:15
Мать Национального героя разоблачила ложь Али Инсанова - Не упоминайте моего имени!
Политика 20:15
Депутат: В решении по вынужденным переселенцам необходимо убрать некоторые пункты
Политика 20:15
Прибыль страхового сектора Грузии сократилась
Финансы 19:55
Узбекские города стали участниками Международной сети городов-производителей шелка
Бизнес 19:54
Главный настоятель школы дзен-буддизма Сото храма Дайджодзи в префектуре Исикава Японии выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 19:52
Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
Культура 19:50
В Казахстане проводится комплексная и масштабная модернизация сферы "халал"
Бизнес 19:46