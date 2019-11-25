Председатель Духовного управления мусульман России, председатель Совета муфтиев России выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

25 ноября 2019 21:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Духовного управления мусульман, председатель Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Росси муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент!

С глубоким признанием хочу поблагодарить Вас от имени многомиллионной уммы российских мусульман и от себя лично с прекрасной организацией и проведением Второго Бакинского международного саммита религиозных лидеров мира.

Я, как Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и участник Бакинского саммита, должен отметить, что это знаменательное мероприятие было проведено на уровне высших мировых стандартов. Также намерен принести Вам искреннюю благодарность за уникальную возможность встретиться и обсудить с лидерами мировых религий, ведущими экспертами, видными учеными насущные проблемы межконфессионального и межцивилизационного диалога. Самые положительные впечатления от саммита преумножили беспримерное азербайджанское гостеприимство и благожелательность.

С радостью отмечаю особую атмосферу государственно-конфессионального сотрудничества на благо всего народа, которое сложилось за эти годы в руководимой Вами, господин Президент, стране. Мой брат в Исламе и близкий друг шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отмечает это при каждой нашей встрече, и мы молитвенно вспоминаем Ваши богоугодные дела, направленные на укрепление мира и сотрудничества между всеми народами. Второй Бакинский международный саммит религиозных лидеров мира подтвердил Вашу неизменную позицию развивать толерантность и мультикультурализм в Азербайджане, который уверенно становится мировым лидером в этих направлениях общечеловеческой важности.

Еще раз позвольте поблагодарить Вас, господин Президент, и в Вашем лице гостеприимный, трудолюбивый и глубоко толерантный азербайджанский народ с организацией мероприятия мирового масштаба и значения – Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. Аминь", - говорится в письме председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателя Совета муфтиев России, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

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