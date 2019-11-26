Муфтий Духовного собрания мусульман России выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

26 ноября 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Муфтий Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» Альбир Крганов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство, господин Президент.

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично позвольте выразить Вам свою признательность и благодарность за инициативу проведения и возможность участия в столь важном и значимом мероприятии, где собрались влиятельные религиозные и общественные деятели со всего мира.

Уверен, что II Бакинский саммит религиозных деятелей по праву является уникальной и плодотворной площадкой для обсуждения актуальных вопросов в условиях глобализирующегося мира и сложных этноконфессиональных процессов, происходящих в различных регионах планеты.

Подобные мероприятия позволяют своевременно реагировать на современные вызовы и вносить большой вклад в дело развития межцивилизационного и межрелигиозного сотрудничества и межнационального согласия, создавать атмосферу взаимного доверия, любви и братства, способствовать активизации общих усилий в противодействии псевдорелигиозному экстремизму и терроризму.

Мы возносим молитвы Всевышнему Аллаху о здоровье, добре, мире, благополучии, истинном счастье, процветании в обоих мирах Вам и всему азербайджанскому народу. Молим, чтобы Всевышний принял и приумножил награды за все Ваши деяния. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он благословил Вашу деятельность и даровал больше сил в достижении высоких богоугодных целей во имя установления и укрепления взаимопонимания во всем мире.

Да будет доволен Вами Всевышний Аллах, мира, добра, процветания в обоих мирах Вам и Вашим близким", - говорится в письме муфтия Духовного собрания мусульман России, муфтия Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» Альбира Крганова.

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