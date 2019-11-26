Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Военного комитета НАТО (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Очень рад, что уже несколько лет Азербайджан предлагает свою логистическую поддержку и место для таких важных встреч. Мы высоко ценим это. Мы считаем это знаком дружбы и партнерства между нами, а также воспринимаем как знак доверия. Потому что в мире есть много стран. В Организации Объединенных Наций есть почти двести стран. Однако местом проведения этих встреч, приводящих к определенности, сотрудничеству, снижению рисков и обеспечению безопасности на нашей планете, избран Азербайджан. Мы очень рады и испытываем чувство гордости от того, что и НАТО, и Россия избрали Азербайджан местом проведения этой встречи. Надеемся, что прежние, сегодняшняя и последующие встречи внесут вклад в мир и стабильность. Еще раз добро пожаловать.

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Председатель Военного Комиета НАТО сэр Стюарт Пич сказал:

- Господин Президент, благодарю Вас. Позвольте сначала передать Вам приветствия генерального секретаря господина Столтенберга. Он передает Вам самые искренние приветствия.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, передайте и мои приветствия господину генеральному секретарю. Я вспоминаю встречу с ним в штаб-квартире НАТО. Также вспоминаю общение с послами в Североатлантическом Совете. Я неоднократно бывал там.

Сэр Стюарт Пич: В дополнение к сегодняшней встрече позвольте выразить Вам признательность за поддержку НАТО вашими Вооруженными силами. Это очень важно для нас, так как мы являемся партнерами и друзьями. Мы с большим уважением относимся к вашим Вооруженным силам, они очень профессиональные и эффективные.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Мы – надежный партнер НАТО, и наши военные плечом к плечу служат с военными НАТО в Афганистане. Как вы знаете, мы недавно увеличили число наших военных на 30 процентов, сейчас их количество составляет 120 человек. Мы также работаем и в рамках Программы партнерства во имя мира. В то же время обеспечиваем важную логистическую и транспортную поддержку грузам, следующим в Афганистан. Также два года назад мы провели открытие железной дороги между Азербайджаном и Турцией, и в настоящее время эта дорога используется для транспортировки грузов. Другой важный вопрос заключается в том, что мы добились соединения Лапис Лазули с нашей системой. Мы уже начали принимать грузы, экспортируемые из Афганистана. Таким образом, мы помогаем Афганистану зарабатывать больше денег для экономического и социального развития. В то же время мы несколько раз делали пожертвования в Фонд доверия Афганской национальной армии. Мы также непосредственно работаем с правительством Афганистана в области реформ. Вызывает чувство большой гордости то, что первый центр ASAN по оказанию государственных услуг – это ноу-хау принадлежит нам – открылся в Афганистане. Таким образом, это уникальный центр государственных услуг в рамках системы единого окна. Есть более двухсот услуг, которые оказываются онлайн и очень эффективно. Уровень одобрения этого центра близок к 100 процентам. Может быть, некоторые члены вашей делегации могли бы посетить один из них, в Баку есть пять центров. Говорю это для того, чтобы увидели, что мы предложили нашим афганским партнерам. Разумеется, операции по установлению безопасности и борьбе с терроризмом очень важны, однако стране необходимы рабочие места, занятость, социальная защита, экономические реформы, и мы проводим очень обширную работу с правительством Афганистана по этим вопросам.

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