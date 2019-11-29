Президент Ильхам Алиев утвердил структуру Администрации Президента

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении структуры Администрации Президента.

Согласно распоряжению, утверждена "Структура Администрации Президента Азербайджана".

Администрации Президента Азербайджана поручено по истечении одного месяца подготовить и представить Президенту Азербайджана проект Положения Об Администрации Президента Азербайджана; по истечении одного месяца утвердить таблицу штатов других структурных отделов Администрации, за исключением Секретариата Первого вице-президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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