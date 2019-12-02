Названы дата и место очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении

2 декабря 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 4 декабря в Братиславе (Словакия), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Встреча Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна предусмотрена при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в рамках 26-го министериала ОБСЕ, говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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