Пленум Конституционного суда Азербайджана рассмотрит запрос Президента о соответствии Конституции роспуска парламента

2 декабря 2019 19:36 (UTC+04:00)

ПБАКУ /Trend/ - Сегодня проведено очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда, был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии Конституции роспуска парламента на основании Решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики номер 1717-VQR от 2 декабря 2019 года "Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" и принято решение о принятии его на исполнение Пленумом.

По существу, запрос будет рассмотрен при участии сторон на заседании Пленума Конституционного суда, назначенном на 12:00 четвертого декабря.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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