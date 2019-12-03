В Азербайджане завершается прием документов для аккредитации организаций, проводящих еxit-poll в муниципальных выборах

3 декабря 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня завершается срок приема документов, которые должны представить для аккредитации организации, намеревающиеся провести еxit-poll в рамках муниципальных выборов, назначенных на 23 декабря в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Согласно календарному плану по проведению муниципальных выборов в Азербайджане, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы минимум за 20 дней до дня голосования, то есть до третьего декабря 2019 года включительно.

Помимо этого, третьего декабря также завершается уточнение списков избирателей в воинских частях, следственных изоляторах и по избирательным пунктам, созданным на территориях исправительных учреждений и воинских частей (военнослужащих, членов семей военнослужащих, проживающих в пределах территории воинской части, лиц содержащихся в СИЗО и осужденных, отбывающих срок в исправительных учреждениях и других избирателей).

Третьего декабря заканчивается срок передачи протоколов голосования из ЦИК в окружную избирательную комиссию.

Напомним, что 23 декабря в Азербайджане пройдут муниципальные выборы. В ходе выборы будут избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Утверждены кандидатуры 42 769 человек, которые будут участвовать в муниципальных выборах, из которых до настоящего времени зарегистрированы кандидатуры 41 872 человек. ЦИК были рассмотрены обращения по поводу регистрации на выборах полномочных представителей 13-и политических партий, все кандидаты были зарегистрированы как полномочные представители.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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