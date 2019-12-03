Мамедъяров и Лавров провели переговоры в Баку

3 декабря 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров провели встречу один на один в Баку, сообщает во вторник Trend.

В ходе встречи главы МИД обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также нагорно-карабахское урегулирование.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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