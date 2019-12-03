Эльхан Алескеров: Армянский министр предъявил территориальные притязания к России

В ходе совместной пресс-конференции в Ереване с министром иностранных дел и делам мигрантов Иордании Айманом Сафади, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян странным образом прокомментировал информацию, о демонтаже в Армавире памятной доски пособнику фашистов Гарегину Нжде.

Из заявления министра ИД Армении Зограба Мнацаканяна следует, что официальный Ереван выступает против решения российских властей, так как памятная доска была установлена на территории принадлежащей армянской церкви. Известно, что 11-го октября с.г. в ходе заседания Совета глав СНГ в Ашхабаде Президент Азербайджана Ильхама Алиева в своем выступлении затронул тему общественно-политических мероприятий в преддверии 75-летия победы в Великой отечественной войне. В своем выступлении Президент Азербайджана отметил, что на пространстве СНГ, в частности в Армении, происходит героизация нацистов и фашистских деятелей. В качестве примера был указан факт воздвижения в 2016 году в центре Еревана памятника пособнику фашистов Гарегину Нжде. Президент Азербайджана подчеркнул, что ветераны Великой отечественной войны неоднократно выражали протест относительно этого шага руководства Армении, и этот факт нашел свое отражение в докладе МИД РФ "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Заявления Президента Азербайджана в Ашхабаде были услышаны в России и вызвали положительные отклики среди широких слоев российской общественности, депутатов Государственной Думы, политиков и населения. Последние выступили с требованиями демонтажа другого памятника Нжде установленному уже в России на территории церкви армянской апостольской церкви в городе Армавир.

13-го ноября на территории этого храма депутат городской думы Алексей Виноградов закрасил черной краской памятную доску осужденному за шпионаж и подрывную работу против СССР в пользу фашистской Германии Гарегину Нжде. После протестов российских политиков, депутатов Государственной Думы и местной общественности 30-го ноября с.г. по указанию городских властей мемориальная доска Нжде в Армавире была полностью демонтирована. В ходе пресс-конференции в Ереване, министр ИД Армении Мнацаканян выступил против решения российских властей, подобно тому, как и премьер-министр Пашинян ранее в Бишкеке пустился в рассуждения. Пытаясь дезавуировать решение российских властей о сносе мемориальной доски Нжде в Армавире, Мнацаканян, как водится, соврал, что "демонтаж был с целью восстановления"... Дальше больше, Мнацаканян подчеркнул , что рассматривает проблему через призму нарушения «прав религиозных меньшинств, и что эта территория является собственностью армянской церкви»... Мнацаканян видимо забыл, что демонтированная памятная доска Нжде была установлена в Россия, на территории не принадлежащей Армении. На территорию армянской церкви не распространяются волчьи законы фашиствующей Армении - это Россия, где героизация нацизма и фашизма законодательно запрещена. Попытка Мнацаканяна дезавуировать решение российских властей по сносу памятной доски Нжде в Армавире, под предлогом принадлежности земельного участка армянской церкви, равносильно предъявлению территориальных притязаний к России.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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