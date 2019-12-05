Гражданская авиация Азербайджана: Уверенный взгляд вперед (ФОТО)

7 декабря 2019 года исполняется 75 лет со дня подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции), заложившей основу для создания Международной организации гражданской авиации — ICAO. Этот седьмой декабрьский день также объявлен Международным днем гражданской авиации.

Накануне юбилейной даты гражданской авиации важно вспомнить о непростых, но перспективных перестройках и достижениях в сфере авиации нашей страны. Азербайджан, история гражданской авиации которого перешагнула 80-летний рубеж, ратифицировал конвенцию в 1992 году, став полноправным членом ICAO (в составе организации числятся 193 страны).

Первые серьезные шаги в небе сделаны в начале XX века, 2 июня 1938 года в стране была образована первая самостоятельная структура гражданской авиации. Этот день считается датой рождения гражданской авиации в Азербайджане.

За годы независимости авиасфера Азербайджана прошла значительный путь, включавший в себя создание правовой базы уже с учетом новых условий, технического перевооружения авиации и подготовки кадров. Дорога в небо открыта! Началось бурное развитие авиации в стране. Поэтапное обновление и модернизация авиапарка, планомерное внедрение глобальных технических новшеств позволили AZAL в короткие сроки успешно встать в один ряд с ведущими авиаперевозчиками мира. А также освоить новые и дальние направления, расширить границы следований по континентам, увеличить частоту международных полетов.

Современный самолетный парк, высокая подготовка пилотов, качественный сервис на борту — все это предоставляет авиасфере страны важное конкурентное преимущество на международном авиационном рынке. Борта AZAL и первой низкобюджетной азербайджанской авиакомпании Buta Airways приземляются более чем в 40 городах Европы, Азии и Америки. Воздушный флот азербайджанских авиакомпаний состоит из современных комфортабельных самолетов Airbus, Boeing, Embraer, в их числе два лайнера-мечты Boeing 787-8 Dreamliner и два дальнемагистральных широкофюзеляжных самолета большой вместимости Airbus A340-500. А в ближайшие 10 лет планируется пополнение флота AZAL 10 самолетами Airbus 320 NEO и шестью лайнерами Boeing 787 Dreamliner.

Безусловно, рост и развитие гражданской воздушной отрасли страны стали возможны благодаря непрерывному вниманию и поддержке Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Сегодня Азербайджан уверенно контролирует свое воздушное пространство, а AZAL, заняв достойное место в мире, превратился в узнаваемый бренд в стране и за рубежом.

Особо радует и высокая оценка качества нашей работы: «Азербайджанские Авиалинии» стали обладателями авторитетных «4 звезд» британского консалтингового агентства Skytrax. Рейтинговый статус в глобальной отрасли авиаперевозок — громкое признание профессионализма AZAL на мировом уровне и лучший стимул для дальнейшего совершенствования, реализации амбициозных задач. Отметим, что с 2015 по 2019 год рост пассажиропотока авиакомпании составил 46% (прогноз на 2019-й — 2.640.000), количества рейсов — на 27% (прогноз на 2019-й — 11.600). Маршрутная сеть летом 2019 года насчитывала рекордное количество пунктов назначения — свыше 50.

К слову сказать, по показателю Индекса эффективности воздушного транспорта Азербайджан демонстрирует лидирующую позицию в международном рейтинге, заняв 12-е место среди 141 страны и опередив такие развитые страны, как Швеция, Норвегия, Франция, Германия, Англия и другие (об этом свидетельствует «Отчет о глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума за 2019 год). Индекс эффективности оценивает быстроту, точность, скорость и стоимость услуг воздушного транспорта. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что AZAL занимает важную позицию на рынке авиаперевозок благодаря высококачественному сервису на борту, основанному на предпочтениях пассажиров, гибкому графику рейсов и оптимальной маршрутной сети.

Для обеспечения широких слоев населения страны воздушным транспортом и удовлетворения спроса по поручению главы государства в декабре 2016 года был создан первый национальный лоукостер — Buta Airways. Его маршрутная сеть достигла 20 направлений, составив более 100% роста по сравнению с первым годом полетов.

При всесторонней поддержке Президента Ильхама Алиева также существенно преобразились и воздушные гавани Азербайджана. Шесть из семи действующих в стране аэропортов имеют международный статус. Они способны принимать воздушные суда при любых погодных условиях. По договоренности с налоговыми органами стало возможным предоставление новой системы скидок, направленной на привлечение авиаперевозчиков, расширение сети маршрутов, развитие и поддержание туристического сектора Азербайджана. Охватывающая все международные аэропорты страны, эта программа предусматривает скидки для новых авиакомпаний и авиаперевозчиков.

Событием особой важности в области гражданской авиации Азербайджана стало торжественное присуждение Международному аэропорту Гейдар Алиев авиационного «Оскара» — статуса «5 звезд», наивысшей оценки от Skytrax. Бакинский аэропорт который год подряд сохраняет лидерство в номинации лучшего среди всех аэропортов на постсоветском пространстве (Skytrax World Airport Awards). Он третий в списке мировых аэропортов, ежегодно обслуживающих до пяти миллионов пассажиров.

Международный аэропорт Гейдар Алиев, ежедневно встречающий и провожающий тысячи пассажиров, — это крупнейший авиахаб, создающий превосходные возможности для реализации значительного экономического потенциала страны.

Рост пассажиропотока за последние пять лет в главной воздушной гавани Азербайджана составил 62%, а в 2019 году прогнозируемый пассажиропоток составит около пяти миллионов пассажиров. В целях дальнейшего роста пассажирского потока ожидается открытие новых направлений из аэропорта Баку. За последний год в аэропорту начало оперирование много новых авиакомпаний, таких как Etihad Airways, IranAir, Kuwait Airways, GulfAir, Flynas, Arkia, Pegasus Airlines, SmartAvia, UrAirlines, Nordwind. В Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществляют полеты 34 авиакомпании по 60 направлениям, а в летний период выполнялись рейсы по 75 направлениям. Девять из 34 авиакомпаний — это низкобюджетные авиаперевозчики, в числе которых Buta Airways, WizzAir (Будапешт), AirBaltic (Рига), Pegasus (Измир), Flynas (Эр-Рияд), FlyDubai (Дубай) и AirArabia (Шарджа), Jazeera Airways (Кувейт), Smartavia (Cанкт-Петербург).

Наземное обслуживание азербайджанских аэропортов также соответствует всем мировым стандартам. Наличие карго терминалов в бакинском хабе, действующих в соответствии с требованиями международных норм, значительно повышает значимость аэропорта для грузовых международных перевозчиков. Азербайджанская авиация занимает лидирующие позиции на рынке карго перевозок, и не только на Южном Кавказе.

Особый акцент авиационной отраслью сделан на усилиях по наращиванию транзитного потенциала. Существенному прогрессу в нем способствует единственный на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке центр эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития (ASEC), управляющий большим числом полетов в воздушном пространстве Азербайджана. Запустив ASEC, «Азербайджанские Авиалинии» открыли новую главу в истории гражданской авиации страны, центр придал дополнительный импульс росту авиационного сектора в регионе. На сегодняшний день осуществляется более 90 тысяч транзитных пролетов над территорией Азербайджана.

Гражданская авиация Азербайджана демонстрирует серьезные результаты в области обеспечения безопасности полетов и пассажироперевозок, являясь гарантом работы эффективного, безопасного, пунктуального, быстрого и комфортного авиационного транспорта. В воздушном пространстве Азербайджана действует трехуровневая система управления безопасностью полетов согласно требованиям ICAO. Внедрение новых аэронавигационных систем, позволяющих сделать полеты безопасными, в разы увеличивает число пользователей воздушным пространством страны.

О высоком уровне результатов в области авиационной безопасности Азербайджана свидетельствует почетная награда президента Совета ICAO — сертификат «За высокие достижения». Страна — в числе 16 государств, награжденных за успехи в обеспечении контроля в области безопасности полетов и высокие достижения в эффективном применении международных стандартов. Получению значимой оценки действиям в области безопасности полетов предшествовала большая работа в области развития авиационной безопасности. В рамках обеспечения авиационной безопасности на глобальном уровне весной следующего года в Баку планируется проведение самой престижной конференции Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по безопасности полетов и летной эксплуатации (SFO 2020). Ожидается участие более 400 делегатов со всех стран мира, в том числе генерального директора IATA, генерального секретаря ICAO, руководителей высшего звена авиаперевозчиков и производителей авиационной техники и оборудования. А по итогам голосования в Бангкоке Баку также избран городом для проведения Всемирного саммита Global ATM Summit 2020 Международной организации провайдеров аэронавигационного обеспечения (CANSO — Civil Air Navigation Services Organization). Саммит пройдет в июне 2020 года.

Развитие гражданской авиации Азербайджана характеризуется не только масштабным объемом работы, но и качественным ростом его кадров. Большое внимание уделяется и непрерывному поддержанию квалификации кадров. Гражданская авиация Азербайджана всегда отличалась своей школой подготовки профессионалов. Страна поддерживает образование и обучение в авиационном секторе через Национальную академию авиации (НАА), ректором которой является академик Ариф Пашаев. Это единственное образовательное учреждение Азербайджана, где предоставляется весь цикл обучения авиационных специалистов.

В академии действует Центр подготовки пилотов, осуществляющий обучение авиационных кадров и включающий в себя четыре комплексных тренажера FFS (Full Flight Simulator), три оборудованных класса CBT (Computer Based Training). Полную подготовку и сертификацию пилотов азербайджанского лоукостера Buta Airways также позволит провести приобретаемый в скором времени авиационный тренажер Embraer E190-E1. Почти за столетие гражданская авиация Азербайджана выросла до масштабов заслуженно значимых на мировом авиарынке. Это величие создается и поддерживается трудом и энергией людей, влюбленных в свое непростое, но важное и нужное дело.

Азербайджанский флагман авиаперевозок продолжает работать с прежним энтузиазмом. Гражданская авиация Азербайджана находится на новом этапе развития — страну выбирают и для регулярных рейсов, и для «стыковок» ведущие авиакомпании мира. И это только часть работы, способной в перспективе вывести гражданскую авиацию страны на качественно новый уровень.

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