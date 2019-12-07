Айдын Гулиев: Восстановление за 10 месяцев Шамахы, пострадавшего от стихийного бедствия, показывает мощь государства

БАКУ/Trend/ - Последняя поездка Президента Ильхама Алиеву в Шамахы очень важна с точки зрения демонстрации экономической силы государства, приверженности государственной политики курсу всесторонних реформ, принципам, непосредственно связанным с интересами граждан, а также подтверждением того, что в стране проводится правильная социальная политика и альтернативы ей нет, сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, близкое общение и беседы Президента Ильхама Алиева с гражданами различных возрастов, профессий и социальных групп еще раз показали, что в государственном управлении применяются новые, более эффективные методы, жители региона не видят и не ищут альтернативы этому, и обсуждают существующую ситуацию с главой государства. Иными словами, народ полностью доверяет политике, проводимой главой государства, в частности - по решению социальных проблем. Подобные поездки имеют большое значение с точки зрения демонстрации того, насколько жители региона привержены социальной политике Азербайджанского государства и Президента. То, что за 10 месяцев большой регион, претерпевший значительные разрушения в результате стихийного бедствия, был восстановлен в кратчайшие сроки, показывает мощь государства и является признаком безоговорочного доверия населения региона политике государства.

Эксперт отметил, что встречи в Шамахы еще раз продемонстрировали, что и старшее поколение, и молодежь, и в целом все население регионов доверяют политике, проводимой государством. «Основным стратегическим мэсседжем, которое общество получило от Президента, стало то, что успешное будущее Азербайджана построено на активности молодежи, солидарности молодого и старшего поколения и несомненном доверии населения государственной политике» - резюмировал Айдын Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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