В деле об «эмигрантском бизнесе» в Германии появились мнимые сумасшедшие – Яфез Акрамоглу

8 декабря 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нашлись те, кто не прочь прикинуться сумасшедшим, чтобы избежать ареста или дачи показаний по делу об «эмигрантском бизнесе» в Германии, и даже желающие добровольно лечь для этого в психиатрическую клинику.

Об этом на своей странице в Facebook написал живущий в Германии журналист-мусаватист Яфез Акрамоглу, сообщает в субботу Trend.

«Браво вашим адвокатам! Ваши дела настолько плохи, что они не нашли иного выхода. Надо было в свое время прислушаться к нам...» - пишет он.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев. Это экс-начальник исправительных учреждений участкового типа №№ 9 и 14 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского координационного центра (ЕКЦ) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКЦ партии "Мусават" Мехти Халилбейли, член ЕКЦ партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель интеграционного центра "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли - Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные лица, замешанные в деле об "эмигрантском бизнесе", подозреваются в переправке в Германию, как минимум, 20 человек и получении за эти "услуги" от трех до 10 тысяч евро.

(Автор: Альпер М. Текст: Кямаля Сеидова)

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