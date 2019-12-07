В Баку прошла встреча военных юридических экспертов Азербайджана и Польши

7 декабря 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Польши, в Баку состоялась рабочая встреча военных юридических экспертов двух стран, сообщает в субботу Trend.

В ходе мероприятия прошел обмен мнениями по вопросам опыта военных юристов, накопленного в ходе служебной деятельности, были обсуждены вопросы организации юридических услуг, особенностей социально-правовой защиты военнослужащих и их семей и др.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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