Названы сроки представления документов для регистрации кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Необходимые документы для регистрации кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане должны быть представлены в окружные избирательные комиссии в сроки с 21 декабря до 10 января с 10:00 до 18:00.

Это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

Предвыборная агитация будет проводиться с 17 января и завершится 8 февраля в 08:00.

Организации, которые намереваются провести exit-poll на парламентских выборах в Азербайджане, должны до 20 января представить в ЦИК документы для аккредитации. До 30 января их регистрация должна быть завершена.

Отметим, что ЦИК дал старт процессу внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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