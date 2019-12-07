Названы сроки представления документов для регистрации кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане

7 декабря 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимые документы для регистрации кандидатов на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане должны быть представлены в окружные избирательные комиссии в сроки с 21 декабря до 10 января с 10:00 до 18:00.

Это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

Предвыборная агитация будет проводиться с 17 января и завершится 8 февраля в 08:00.

Организации, которые намереваются провести exit-poll на парламентских выборах в Азербайджане, должны до 20 января представить в ЦИК документы для аккредитации. До 30 января их регистрация должна быть завершена.

Отметим, что ЦИК дал старт процессу внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
При ЦИК Азербайджана созданы экспертные и рабочие группы в связи с внеочередными парламентскими выборами
Политика 14:43
Партия "Мусават" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане
Политика 14:39
ЦИК Азербайджана утвердил Календарный план внеочередных парламентских выборов
Политика 14:25
Началось заседание ЦИК в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане
Политика 14:01
Мазахир Панахов: Граждане, желающие быть избранными в парламент, могут обращаться в ЦИК
Политика 12:20
ЦИК: Сегодня будет дан старт процессу внеочередных парламентских выборов в Азербайджане
Политика 11:58
Лента новостей
Узбекско-корейское СП продлевает тендер на закупку пробоотборников
Тендеры 15:12
Оборот на рынке акций в БФБ многократно вырос
Финансы 15:10
Крупное металлообрабатывающее предприятие в Азербайджане запускает новую производственную линию
Бизнес 15:02
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере электронной коммерции
ИКТ 14:56
Количество авиапассажиров в Казахстане превысило 7 млн
Бизнес 14:53
При ЦИК Азербайджана созданы экспертные и рабочие группы в связи с внеочередными парламентскими выборами
Политика 14:43
Компании SOCAR и TOTAL обсудили перспективы сотрудничества
Энергетика 14:39
Партия "Мусават" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане
Политика 14:39
Действия азербайджанской радикальной оппозиции нелогичны - депутат
Политика 14:34