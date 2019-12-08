"Оппозиционные" группы раз за разом терпят крах - эксперт

8 декабря 2019 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Так называемые "оппозиционные" группы многократно терпели крах. Это раз за разом убедительно доказывает жизнь.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, молодежь Азербайджана должен осознавать ценность нашей независимости.

"Мы живем в период подлинной независимости, и каждый гражданин Азербайджана, особенно молодое поколение, должны ценить эти реалии. Наша страна не зависит ни от кого, каких-либо сил, и этот факт дает основание говорить, что именно наша молодежь должна защищать и крепить нашу независимость", - сказал Гулиев.

Совершенно очевидно, что шовинистские элементы, которые были в тесном контакте с различными антиазербайджанскими организациями, действующими в зарубежных странах, остались в безвыходном положении.

"Налицо тот факт, что от этих людей, ставших из-за "эмигрантского бизнеса", подделки документов мишенью правоохранительных органов европейских стран, отрекаются даже их покровители. То есть организации, которые в свое время спонсировали, финансировали их, отказались от этой деятельности, дистанцировались от таких групп. Потому что они хорошо понимают, что в конце концов, из-за их действий, и сами могут оказаться в непростом положении", - отметил эксперт.

По его словам, в целом народ и сам уже понимает, где правда, а где ложь, и, несомненно, делает логические выводы из тезисов Президента Ильхама Алиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Действия азербайджанской радикальной оппозиции нелогичны - депутат
Политика 7 декабря 14:34
Высадка 650 тысяч деревьев является призывом к защите природы - Бахруз Гулиев
Политика 6 декабря 19:39
Структурные реформы в стране серьезно тревожат радикалов - Бахруз Гулиев
Политика 5 декабря 10:27
Бахруз Гулиев: Какой справедливости можно ожидать от Али Инсанова - грабителя в прошлом?
Политика 26 ноября 16:33
Для Али Керимли нет ничего святого, даже тяжелая болезнь Огтая Гюльалыева для него лишь инструмент - эксперт
Политика 25 ноября 15:05
Радикальная оппозиция теперь не только врет, но и меняет цвет (ВИДЕОПРОЕКТ)
Политика 22 ноября 16:13
Лента новостей
Армянские власти пропагандируют ужаснувший человечество фашизм - политолог
Политика 12:26
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти
Другие страны 12:09
Четыре человека погибли в ДТП в России
Россия 11:58
В деле об «эмигрантском бизнесе» в Германии появились мнимые сумасшедшие – Яфез Акрамоглу
Политика 11:51
Президент Ирана представил проект "бюджета сопротивления" санкциям США
Политика 11:50
Полиция Гонконга перед началом крупного митинга изъяла у радикалов боевой пистолет
Китай 11:29
В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки
Казахстан 11:11
Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства
Беларусь 10:59
Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
Европа 10:47